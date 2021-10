Pascal Obispo sur RTL : "J'ai envie d'achever une œuvre que je ne trouvais pas finie"

Pascal Obispo publie ce vendredi 29 novembre, France, un nouvel album initialement composé, sur mesure, pour France Gall. Pour Pascal Obispo, tout commence en 1997. Un directeur artistique et ami de France Gall lui demande gentiment de créer un album sur-mesure pour la chanteuse. Son album Superflu cartonne et il avait déjà de nombreux projets notamment avec Johnny Hallyday.

"Tout simplement parce que j'étais un jaloux", explique Pascal Obispo au micro de RTL. J'ai toujours rêvé de composer pour des artistes. D'ailleurs, j'ai signé mon premier album en précisant tout de suite, juste avant la petite signature, que je si j'étais là, c'était pour me faire connaître et parce que j'avais envie de travailler avec eux, avec de grands artistes. C'est vrai qu'à ce moment-là, je travaillais aussi sur l'album de Florent [Pagny] parce que je venais de faire Savoir aimer et j'étais en train de faire Johnny. C'est intéressant d'apprendre pour un compositeur, de se frotter à un univers qui était totalement différent de ce qu'on m'avait demandé. Pour Florent ou pour Johnny, jusque-là, c'était rentré dans la peau. Ce que je voulais, c'est entrer dans la peau, dans l'univers de Michel Berger."

France Gall avait déjà fait savoir qu'elle ne voulait plus chanter. Mais, elle le reçoit quand même. Pascal Obispo lui présente alors trois titres au piano de Michel Berger... C'était un moment très doux, très fort. C'était un moment pour moi, le jeune compositeur, très particulier. En plus, je me suis retrouvé sur un piano blanc qui avait déjà été beaucoup utilisé... Je n'avais rien à perdre. De toute façon, je savais que la partie était presque perdue, mais j'ai apprécié. J'ai apprécié comme qu'on me reçoive, qu'on m'écoute. J'ai apprécié la curiosité, le respect aussi. Et puis, c'est vrai que ça ne s'est pas fait, mais ça a donné quand même des chansons recevables...", s'amuse-t-il.

Des tubes qu'il se réapproprie

Plongeons sans plus attendre dans le nouvel album. Un disque hors du commun. On ne peut pas s'empêcher, en l'écoutant, de se demander ce que France Gall aurait fait des chansons qu'il a composées sur des textes de Lionel Florence, Patrice Guirao ou Didier Golemanas. On a aussi en tête celles qui sont devenues des tubes par la suite, et pour cause plusieurs ont été offertes à d'autres artistes au fil du temps. Quatre morceaux totalement inédits s'entremêlent. Pascal Obispo a tout enregistré cette année. Avec une envie et une ligne : ressusciter le son Berger / Gall.

Il avait deux références en tête : l'album Beauséjour de Berger et Paris, France de France Gall, tous les deux parus en 1980. Son disque a donc un charme suranné. Ça swingue, ça groove, il y a du saxophone, des lignes de basse appuyées, même sa manière de chanter invoque le duo. Et pourtant, ça n'est pas un pastiche. Pascal Obispo signe-là un hommage tendre à ceux qui ont fait de lui un artiste.

"Tu trouveras dans mes chansons tout ce que je ne n'ai pas osé te dire". En 2002, Natasha St-Pier se révèle au grand public avec Tu trouveras. Morceau - pensé donc pour France Gall on le découvre aujourd'hui - et que l'on retrouve aujourd'hui chanté par Pascal Obispo dans son album. "Bien plus belle ou plus forte que moi", chante-t-il. Le point de vue des chansons ou les adjectifs sont restés au féminin tout au long du disque. Pascal Obispo n'a pas modifié ces textes.

En l'an 2000, Pascal Obispo compose et crée la comédie musicale Les dix commandements. Il y glisse une des chansons imaginées pour France Gall : Il est celui que je voulais. Titre hommage à Michel Berger. Lui qui chantait sur son premier album "Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis". En fait, il s'était vraiment mis dans sa peau pour composer ces morceaux. Aujourd'hui, il dit qu'il s'est "planté", qu'il aurait dû proposer à France quelque chose de différent.

Une application comme héritage

La fille de France Gall et Michel Berger est décédée fin 1997. Michel Berger en août 1992. Berger parlait de la mort comme de "l'inacceptable". Cette anecdote a inspiré la chanson éponyme. "Il y a l'inacceptable / qui vient tout bousculer / une erreur de là-haut / qu'on n'a pas demandée", chante-t-il. Dans le titre Jamais Adieu dans l'album Billet de femme en 2016, Pascal Obispo évoquait déjà le sujet de la mort.



"C'est un autre point commun que j'ai avec Berger, reconnaît Pascal Obispo. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur mon application, depuis 9 mois j'ai enregistré une vingtaine d'albums dont 15 sont sortis dans des styles très différents. J'ai envie d'achever une œuvre que je ne trouvais pas tout à fait finie. Tant que je suis jeune et frais, que j'ai la voix, je travaille énormément."