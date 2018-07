publié le 17/07/2018 à 11:51

Un an après la sortie de son plus bel album, intitulé, En vérité, la chanteuse québécoise termine doucement sa tournée, Y'a de la voix.





"Quand j'étais petite, je voyais que ma voix consolait les gens qui avaient du chagrin (...) je ne me suis jamais rendu compte que j'allais faire un métier avec (...) "Ma voix est probablement le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie", nous déclare-t-elle.



Ses influences sont très diverses comme en témoignent ses confidences : " Ma mère me berçait avec les disques de Nana Mouskouri, et de Mireille Mathieu. L'artiste canadienne continue et nous avoue son amour inconditionnel pour le chanteur américain, Elvis Presley : "Il a une des voix les plus émouvantes" selon elle.

La chanteuse offrira quelques concerts partout au Québec durant les mois de juillet et août 2018. Elle sera notamment le jeudi 9 août dans la ville de Matane, pour le Festival Éol en Musique.