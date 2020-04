publié le 09/04/2020 à 07:31

Il n'y a pas que les légendes de la musique et les vieux souvenirs qui flottent dans l'air de New York. La ville continue d'être le berceau créatifs de nombreux musiciens. Nous sommes allés à Rough Trade pour demander à quelques foire-fouilleurs de vinyles de nous servir de guide dans la jungle artistique actuelle. Nouveaux groupes, nouveaux sons, concerts... Comment vibre New York aujourd'hui ?

Dans J’t’emmène à New York, un nouveau podcast RTL 2, le chanteur et animateur Gaëtan Roussel vous plonge dans l’histoire musicale de cette ville mythique. De Dylan à Madonna, du jazz au hip-hop, la voix de Louise Attaque se promène dans les rues de la Grosse Pomme et dans ses souvenirs. Vous découvrirez en quoi New York est une symphonie de rues, avec ses bruits si reconnaissables qui peuplent notre imaginaire depuis longtemps.



New York est une musique colorée de blues, de rock, de punk, de salsa… Un mélange festif contenu dans une ville à angle droit. C’est cette cartographie musicale que Gaëtan Roussel vous fait visiter dans ce podcast.

>> J’t’emmène à New York, une série de cinq épisodes exceptionnels. Le chanteur et animateur Gaëtan Roussel vous propose une plongée dans l’histoire musicale de New York.