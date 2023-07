Mylène Farmer : découvrez les secrets de l'enfance de la chanteuse

Le sujet du jour. Mylène Jeanne Gautier, dite Mylène Farmer, est née le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, un arrondissement populaire du nord-ouest de Montréal, au Québec. Ses parents français, Max et Marguerite Gautier, venaient tout juste de s'installer au Canada pour des raisons professionnelles. Ils habitent dans un pavillon.



Une période heureuse pour la petite Mylène Gautier, qui découvre la nature, les grands espaces et développe rapidement une passion pour les animaux.

À 17 ans, Mylène Farmer, extrêmement timide et mal dans sa peau, trouve refuge auprès des chevaux. Bonne cavalière, elle envisage un temps de devenir pro et d'ouvrir un centre équestre. Une lourde chute la contraint à changer de voie. Elle abandonne le lycée du jour au lendemain et part s'installer à Paris avec la volonté de faire du cinéma.

La jeune Mylène s'inscrit dans une agence de mannequins, ses pubs sont aujourd'hui collector : Mylène Farmer a vanté les mérites des ciseaux Fiskars, de la lessive Le Chat, du Loto ou de la marque Ikea... Parallèlement, elle apprend le métier de comédienne au Cours Florent. Ses camarades s'appellent Thierry Mugler, Isabelle Nanty, Vincent Lindon et Anne Roumanoff...

Pourquoi on en parle ? Figure parmi les plus mystérieuses de la chanson française, RTL lève le voile sur Mylène Farmer dans une série de 5 épisodes du podcast Focus. Dans cet épisode, nous nous intéressons à l'enfance et l'adolescence de la star afin de déceler les origines de sa personnalité, ses goûts et les thématiques qui habitent son œuvre si singulière.

Analyse. "En 2017, elle est revenue avec une de ses amies. Elle tournait le film Ghostland à l’époque. Son amie a sonné et une dame qui s’appelait Rodica a ouvert la porte, raconte Emmanuel Marolle, rédacteur en chef du Hors-Série Le Parisien "Qui es-tu Mylène ?". Elle est toujours l’habitante de cette maison. Et elle lui a dit : 'Il y a une personne dans la voiture qui est une chanteuse française très très connue qui a habité ici pendant longtemps et qui aimerait visiter'. Elle lui a fait visiter cette maison qui est un pavillon assez modeste avec un grand séjour. C’est une maison de plain-pied avec 4 chambres, un sous-sol et un jardin. La maison n’a pas trop bougé depuis les années 1960 et Mylène a pu retrouver à peu près ses repères. Ce n’est pas très surprenant, mais elle était assez timide et la dame aussi qui était là avec ses enfants. Elle a visité la maison pendant une quinzaine de minutes et elle a raconté à Eric Bureau, notre journaliste, qu’elle avait pris une photo avec elle, photo qu’elle n’arrive plus à retrouver aujourd’hui…"

