publié le 15/10/2019 à 13:30

Après avoir écoulé plus de 200 millions d'album en 54 ans de carrière, Mireille Mathieu est de retour dans les bacs avec Cinéma. Disponible depuis le 4 octobre dernier, cet opus est un double CD de 40 titres. La chanteuse au rayonnement mondial y interprète les plus grandes musiques du 7e Art français et anglo-saxon de l'air moderne, avec des œuvres composées par Michel Legrand, Ennio Morricone, Maurice Jarre, mais aussi Francis Lai ou encore George Gershwin.

"Cinéma", le nouvel album de Mireille Mathieu

Parmi ces 40 bijoux, on n’y retrouve pas moins de 17 inédits et raretés notamment un duo avec Francis Lai sur le célébrissime Un homme et une femme du film éponyme réalisé par Claude Lelouch, New York, New York, Un regard d’amour sur le thème puissant des Chariots de feu, ou encore C’est mieux comme ça sur le thème du film Le Parrain II.

> Mireille Mathieu interprète "New York, New York" dans "Show-Express" 09 septembre 1982

D'autres films cultes sont présents dans Cinéma. Avec sa voix puissante et reconnaissable entre mille, Mireille Mathieu reprend Over the Rainbow, le titre phare du Magicien d'Oz avec Judy Garland, mais aussi The look of Love en version française (Les yeux de l'amour) issu de Casino Royale tourné en 1967, ou encore Paris en colère (Paris brûle-t-il ?) et Une histoire d’amour (Love Story).

