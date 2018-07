publié le 28/11/2017 à 21:31

28 novembre. Ce n'est pas encore le démarrage de l'Avent, ce mois qui nous permet justement d'aller de l'avant jusqu'à Noël et à cette nuit où ce serait bien que, comme Jésus, tous puissent crécher au chaud, et tous "sur la paille", si on ose dire.



Cela sent tout de même déjà (un peu) le sapin pour le bon motif, il y a déjà les marchés de Noël (sauf sur les Champs-Élysées, je ne dis pas merci à Anne Hidalgo), sans oublier les décos de Damidot et les contes de saison, des téléfilms sur qui on compte justement pour nous attendrir le moral et la couenne jusqu'à cette nuit du 24 décembre où la France entière va "s'enguirlander". D'une façon ou d'une autre.

Et bien figurez-vous que pour ma part, j'ai décidé de "positiver" chaque fois que ce serait possible durant ces 4 futures semaines, en parlant "du beau, du bon, du bon art ou du bon air". Et attendu qu'il va falloir évoquer demain les économies à réaliser à France Télévisions, sujet lourd qui fait couler beaucoup d'encre (même au temps du numérique), je vais aujourd'hui me faire plaisir en me concentrant sur une séquence qui m'a mise en joie : l'épatante apparition de Mireille Mathieu dans C à vous, vendredi dernier sur France 5.

C'était non pas un OVNI, mais un OVI, un objet visuel incontournable. Je ne m'en cache pas, j'aime cette femme qui aime les autres, et j'oserais même dire que je l'aime de plus en plus, au point qu'elle me donne envie de récupérer, au nom de l'amitié, ce vers célèbre de Rosemonde Gérard : "Chaque jour, je l'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain". Cette affection englobe également ses sœurs, sa famille, et bien sûr leur mère Marcelle, une femme d'une intelligence exceptionnelle qui n'a jamais été aussi présente que depuis qu'elle est partie.

Le phénomène "Mireille Mathieu" à l'étranger

Or dans ce curieux nouveau monde où les critiques médias (et les patrons de chaînes) croient qu'une personne "pas vue sur notre télé" n'existe plus. L'idée s'était répandue que si on ne voyait plus "Mimi", c'est que le public ne voulait plus la voir. Rien de plus faux, les dernières spéciales dont elle a été la vedette, notamment avec Stéphane Bern, ont été des succès d'audience, tout comme la rétrospective Carpentier sur France 3. C'est d'ailleurs précisément parce qu'elle est très présente à l'étranger qu'elle l'est moins en France.



Notre "nouvelle nouvelle nouvelle vague Française" ne mesure pas la frénésie qui entoure cette artiste, une frénésie dont j'ai été le "témoin assisté" en Allemagne (elle sera le soir de Noël sur leur plus grande chaîne), en Autriche, en Russie, en République Tchèque ou encore en Chine, pour ne citer que ces pays qui font des thèses sur le "phénomène Mireille Mathieu".

Un duo attachant avec Stéphane Plaza dans "C à vous"

Mais revenons à C à vous, où elle était face à un autre type de "phénomène", Stéphane Plaza, dont elle est l'idole. Au point qu'il voulait absolument faire avec elle un duo sur le tube Je suis une femme amoureuse. Et là, comment vous dire, c'était à peu près aussi surréaliste que si Nabilla avait lu du Paul Claudel ou le Missel. Ou, si vous préférez, comme si René la Taupe avait voulu enregistrer avec la Callas. Il a donc chanté très faux (je le soupçonne d'en avoir rajouté, mon Stéphane) face à Mireille évidemment très juste, voire spectaculaire.



Reste que le résultat était super attachant. Toujours partante et bien partie, "M.M" était ravie de cet impromptu et cela se voyait. D'où un vrai moment de télévision drôle et bienveillant, moins comme il faut que comme il en faut, et cette séquence bon enfant va évidemment enrichir les innombrables rétrospectives-télé de fin d’année. C'est logique : il était charmant, ce choc chic entre deux fortes personnalités.



Tant de temps, et pourtant si peu d'années, ont en fait coulé sur elle, à qui il n'a fallu que quelques minutes pour séduire l'équipe de France 5, aussi "emballée" qu'un paquet cadeau ! "Elle est sympathique, très intelligente, et quelle voix". On peut en effet adorer les humoristes et ne pas les croire quand ils présentaient certaines artistes comme des cruches ou des gourdes, selon leur récipient préféré. Vendredi dernier, Stéphane Plaza a ainsi eu la preuve qu'elle savait écouter les autres sans s'écouter elle. Et pour ça aussi je suis heureuse qu'elle soit plus que jamais l'un de nos meilleurs produits d'exportation "Made in France". Parfaitement.