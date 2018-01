VIDÉO - U2 tacle Donald Trump dans le clip de "Get Out Of Your Own Way"

Les fans de U2 jubilent. Le groupe pop-rock irlandais vient de dévoiler son nouveau titre. Intitulé Get Out Of Your Own Way, c'est l'un des extraits de leur dernier album Songs of Experience, sorti en décembre dernier. Un 14e album où Bono, le leader de U2 , chante des sujets d'actualité, comme dans Get Out Of Your Own Way où le président Donald Trump est taclé. Dans le clip coloré, réalisé par le collectif d'artistes Broken Fingaz Crew, on peut voir, entre autres que le Ku Klux Klan entre à la Maison Blanche en plein jour. "Ce titre est à la fois une lettre personnelle et un cri très clair à l'organisation mondiale, et de la même manière, nous avons combiné notre pop psychédélique avec l'actualité politique", explique d'ailleurs le collectif d'artistes Broken Fingaz Crew, dans un communiqué relayé par le média Rolling Stone .

U2 - Get Out Of Your Own Way (Official Video)

article

7791901866

VIDÉO - U2 tacle Donald Trump dans le clip de "Get Out Of Your Own Way"

VIDÉO - U2 tacle Donald Trump dans le clip de "Get Out Of Your Own Way"

U2 a dévoilé le clip de "Get Out Of Your Own Way" qui tacle Donald Trump, le président des États-Unis, mais aussi les suprématistes blancs.

http://www.rtl.fr/culture/musique/video-u2-tacle-donald-trump-dans-le-clip-de-get-out-of-your-own-way-7791901866

http://media.rtl.fr/cache/xUvbvPXzXQx3WZL4gjsKlg/330v220-2/online/image/2018/0119/7791903557_u2-a-devoile-le-clip-de.PNG