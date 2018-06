Marc Lavoine et U2 dans le Stop ou Encore du 17 juin 2018

publié le 15/06/2018 à 11:03

Ce matin dans Stop ou Encore en votant pour Calogero, découvrez "Comme je t'aime" le nouveau titre de Marc Lavoine extrait de son dernier album "Je reviens à toi"... Marc Lavoine sera sur scène dès cet automne avec RTL pour une grande tournée à travers la France, notamment les 18 et 19 octobre 2018 à la Seine musicale de Boulogne Billancourt.A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de découvrir le nouveau titre de U2 "Love is bigger than anything in this way" extrait de leur dernier album "Songs of experience", actuellement en tournée mondiale, ils seront à l'AccorHotels Arena de Paris les 8, 9, 12 et 13 septembre 2018! A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



Ce matin à l'occasion de la Fête des Pères, votre Stop ou Encore vous propose une programmation spéciale: Céline Dion avec "Parler à mon père", Daniel Guichard avec "Mon vieux" ou encore Bigflo & Oli avec "Papa"... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

En votant ce matin dans Stop ou Encore pour les artistes programmés, remportez vos places pour le Festival Jazz à Juan du 21 juillet avec le concert de Norah Jones en loge, puis le dîner VIP sur la plage Ambassadeur, nuit à l'hôtel, et bien sûr votre vol A/R depuis Paris, le tout pour deux personnes... On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.





Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.