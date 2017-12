publié le 01/12/2017 à 10:30

Dans l’actualité musicale aujourd’hui, U2 sort son nouvel opus, Songs of Experience. Il s’agit là de leur quatorzième album studio, et il a la particularité de former un diptyque avec Songs Of Innocence paru en 2014. Les deux disques sont inspirés par un recueil de poèmes de William Blake. Treize morceaux dans ce nouveau U2, un grand cru, le meilleur depuis All That You Can't Leave Behind en 2000.



Cet album est cohérent de bout en bout. Mais aussi moins grandiloquent, plus intime. Le groupe enchante avec un parfait équilibre entre ses racines et son présent. Entre morceaux enlevés taillés pour les stades et rock garage plus organique. A l'image de cette chanson The Showman.



Côté paroles, on se serait passé des aphorismes naïfs du style "Sors de ton propre chemin", "L'amour est tout ce qu'il nous reste". Il est plus stimulant de voir la bande s’essayer à l'anti-Trump à travers American Soul ou dans Summer of Love qui évoque le sort des migrants. Songs Of Experience est un album de crises. Celle du monde, celle d'un homme au milieu de sa vie. Ce qui n'empêche pas Bonode chanter comme rarement.



"Songs Of Experience", le nouvel opus de U2 Crédit : Interscope Records