Michael Fonfara, le claviériste de Lou Reed, est décédé à 74 ans

publié le 11/01/2021 à 17:12

Michael Fonfara, le claviériste de Lou Reed, est décédé le 8 janvier dernier à 74 ans. Le musicien canadien se battait depuis deux ans contre un cancer. Il est décédé dans un hôpital de Toronto au Canada, rapporte le média américain Rolling Stone.

Michael Fonfara était notamment connu pour avoir travaillé sur 9 albums de Lou Reed de 1974 à 2015, dont les célèbres Sally Can't Dance, Rock and Roll Heart et Growing Up in Public qu'il a co-écrit et co-produit. "Lou et moi nous avions l'habitude de traîner ensemble pendant un certain temps. J'habitais à deux pâtés de maisons de chez lui, dans le Lower West Side. Et quand j'allais chez lui, tout ce qu'il voulait c'était écouter de la musique, boire et un verre de scotch et papoter pendant des heures", confiait d'ailleurs le musicien à l'auteur Damien Love.

Michael Fonfara était aussi connu pour avoir le titre Urgent de l'album 4 du groupe Foreigner. Il a aussi été membre pendant plus de 30 ans de The Downchild Blues Ban, un groupe de blues canadien.

> Downchild - Tribute To Michael Fonfara - 50th Anniversary - Live At The Toronto Jazz Festival