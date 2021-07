MC Solaar retrouve sa discographie complète : "C'est une vraie réconciliation"

Plus de 20 ans après leur disparition du commerce, les quatre premiers albums de MC Solaar vont enfin ressortir en CD et en vinyle. Ils vont, également, arriver pour la première fois sur les plateformes de streaming. Cette histoire rocambolesque démarre après un différend artistique. Une divergence de point de vue qui va se régler devant les tribunaux. 1997.

MC Solaar veut frapper fort en publiant un double-album. Sa maison de disques refuse. Un accord est trouvé. Le premier volume sort sous le nom de Paradisiaque en juin 1997. Le second doit paraître à la rentrée suivante. Mais, le label va changer d’avis. Conséquence : le rappeur saisit les prud'hommes. Ce qui sera son quatrième opus ne sortira qu’à l’été 98 dans une certaine indifférence. La confiance est rompue.

Un procès fleuve va débuter et au début des années 2000, la maison de disques est condamnée à cesser toute exploitation des enregistrements de Solaar. Depuis, impossible d’acheter un de ses premiers albums ou pour toute une nouvelle génération de découvrir ses tubes de jeunesse sur Deezer ou Spotify. Mais, 30 ans après sa sortie, Qui sème le vent récolte le tempo, le tout premier enregistrement de Solaar, va enfin reparaître vendredi 9 juillet. La hache de guerre est enterrée.

Dura lex, sed lex

"Il y a eu une décision de justice qui n'avait pas donnée, ni à un camp ni un autre l'autorisation de l'exploitation. On s'est retrouvé là depuis quelques années, raconte MC Solaar au micro de RTL. On s'est parlé et on s'est dit que c'était quand même des choses qui étaient historiques, C'était un peu la disparition d'une œuvre. Ça m'avait un petit peu coupé les jambes. J'avais le proverbe qui dit 'dura lex, sed lex'. La loi est dure, mais c'est la loi. Puis je me suis plié à une tournée. Je commençais à oublier que j'avais chanté auparavant. J'étais une sorte d'artiste qui n'avait pas ses trucs."

Désormais, MC Solaar dispose de sa discographie complète qu'il peut enfin faire découvrir ou redécouvrir. "C'est une vraie réconciliation. Je me sens super bien. Je me sens équilibré, confie le chanteur. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens qui pensaient que j'avais commencé à faire du rap en 2001 et je me rendais compte que je n'avais pas accès à des choses plus anciennes qui étaient aussi très bien au niveau historique. C'est une lettre à un jeune artiste. Il peut avoir une autre version des bases, comme c'était les débuts de quelque chose. J'ai essayé de tout faire, des choses qui sont de jazz, des choses qui sont un peu conscientes, des histoires du quotidien, un slow avec des cartes..."

"Je suis fier d'avoir été un pionnier"

Qui sème le vent récolte le tempo est un album fondateur dans l’histoire de la chanson française : il contient le premier tube rap français : la chanson Bouge de là. Tsunami culturel et musical à l’été 1991. La chanson va faire bouger les lignes et ouvrir un horizon. Solaar écrit les bases du rap. Il puise dans les années 70 pour construire des samples qui habilleront ses textes, s’entoure de cadors comme Philippe Zdar et Hubert Blanc-Francard – les futurs Cassius – pour créer les atmosphères musicales.

"Je suis fier d'avoir été un pionnier, confie Solaar. Le programme s'était montré que le rap n'est pas juste du boom boom et que l'on n'est pas obligé de crier. Et ça, c'était vraiment dans la déontologie. Et on peut le voir dès Qui sème le vent récolte le tempo. Il y a des choses qui sont bien sûr l'ego trip et la publicité pour cet art. Mais il y a aussi montré que ça peut être poético-social avec des choses comme Armand est mort. Ça peut être de l'impressionnisme avec un morceau comme Caroline ou revendicatif avec un morceau qui s'appelait Quartiers Nord. Et ça, c'était un prof qui m'avait dit : 'Profitez en pour faire passer ton message'. Je crois que je peux le remercier".

Qui sème le vent récolte le tempo reparait vendredi. Prose combat et Paradisiaque arriveront en fin d’année. Paradisiaque sortira d’ailleurs en double-album comme le rappeur l’avait imaginé. Claude MC Solaar nous a confié son prochain disque avance très bien, quatre ans après la sortie de Géopoétique.