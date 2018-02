"L'Aventure Robinson" : "Je l'ai fait pour le challenge et l'association" confie Maître Gims

publié le 16/02/2018 à 11:58

Les célébrités partent à l'aventure. Ce vendredi 16 février marque l'arrivée sur TF1 d'un nouveau divertissement autour de la survie, intitulé L'Aventure Robinson. Dans ce programme inédit, deux vedettes sont propulsées dans une île du Pacifique avec une double mission: survivre et remplir des défis au profit d'une association.



Les premières célébrités à relever le défi sont Maître Gims et Kendji Girac. Si les deux artistes ont perdu du poids en cinq jours, ils ont eu d'autres motivations pour participer au jeu. "Je l'ai fait vraiment pour deux choses : le côté challenge (...) et pour l'association La chaîne de l'espoir", assure l'ex-leader du groupe Sexion d'Assaut.

Côté survie, les deux aventuriers ont dû s'acclimater à l'île pendant leur séjour. "Les pluies tropicales nous ont bien traumatisées à Gims et moi", révèle le vainqueur de The Voice. Les deux chanteurs se connaissaient déjà mais cette expérience a changé la donne.

"Grâce à l'Aventure Robinson, on s'est vraiment découverts. [Maître Gims] m'a vraiment aidé mentalement sur l'émission, c'est une personne merveilleuse", confie Kendji. Au-delà de la survie, ce programme est souvent amusant, toujours attachant. Une aventure dont on revient "changer à jamais".