Cats on trees - Keep on dancing (LIVE) Grand Studio RTL

publié le 23/03/2018 à 16:53

Nina Goern et Yohan Hennequin forment le groupe Cats on Trees. Né en 2007 à Toulouse, le duo est révélé par ses prestations sur scène et un premier EP, rapidement repérés par la presse spécialisée.



Au cœur de ce tandem pop rock, une osmose idéale entre les deux artistes. Nina chante et joue du piano tandis que Yohan est à la batterie. Le groupe Cats on Trees se fait connaître du public en 2013 avec son premier album éponyme, vendu à plus de 150.000 exemplaires. Un disque porté par le titre Sirens call, plébiscité par les médias et le public qui vaudra au duo une nomination aux Victoires de la musique dans la catégorie "Album révélation de l'année".

Après une apparition dans la version belge de The Voice en 2016 et des collaborations musicales, les chatons toulousains sont de retour sur la scène musicale. Ils viennent de publier leur nouvel album, Neon dont est extrait leur premier single Keep on Dancing. Le duo sera prochainement en tournée en France et en Suisse, notamment le 15 mai à Rouen, le 16 mai à la Cigale à Paris et à Nîmes le 5 juillet.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.