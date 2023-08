Lomepal : accusé de viol, le rappeur toujours programmé à Cannes

Alors que l'organisation du festival "Cabaret Vert" dans les Ardennes a annoncé qu'elle n'excluait pas de déprogrammer l'artiste, le concert de Lomepal ce dimanche 6 août est maintenu à Cannes. Le rappeur doit s'y produire dans le cadre du festival des Plages Electroniques.

"Face aux allégations pesant sur l'artiste Lomepal, nous, organisateurs des Plages Electroniques, ne restons pas indifférents", ont d'abord précisé les instances organisatrices du festival cannois. Si l'ouverture de l'enquête visant le rappeur a été confirmée par le parquet de Paris, Antoine Valentinelli de son vrai nom est à l'heure actuelle toujours présumé innocent, le temps de l'instruction.

"Depuis 48h, nous interpellons la production de Lomepal, avec qui nous sommes liés contractuellement, sur son positionnement quant à sa volonté de performer au Festival en de telles circonstances", ont ajouté les organisateurs à France 3, rappelant "leur engagement envers le respect et la dignité de toutes et tous."

Lomepal maintient ses prestations

Tête d'affiche de nombreux festivals cet été, Lomepal a confirmé sa présence à Cannes ce dimanche. Le chanteur s'est déjà exprimé sur son compte Instagram pour démentir les accusations qui pèsent contre lui et a répondu à ses détracteurs. "Est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit ? Non. Est-ce qu'il y a eu des choses illégales ? Non. Et je ne le laisserai jamais dire", a-t-il notamment écrit dans un long message posté en story, jeudi 3 août. Fin juillet, Jenna Boulmedais avait révélé sur ses réseaux sociaux avoir reçu ces deux dernières années "des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés d'Antoine Lomepal".



