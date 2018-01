Isabelle Nanty et Olivier Barroux dans A La Bonne Heure

publié le 29/01/2018 à 12:30

Deux ans après leur périple aux Etats-Unis,les Tuche sont de retour au cinéma. Dans ce troisième volet, le patriarche Jeff, incarné par Jean-Paul Rouve, devient président de la République et s'installe à l'Elysée Comédie avec sa petite famille jouée par Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern et Pierre Lottin. La comédie réalisé par Olivier Baroux sortira en salles le 31 janvier prochain.

"Les Tuche 3" d'Olivier Baroux, avec Isabelle Nanty

L'histoire : Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France.

> "Les Tuches 3" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

