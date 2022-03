Les Rolling Stones donneront deux concerts en France cet été

Les Rolling Stones sont de retour. Le groupe qui célèbre cette année ses soixante ans fêtera bel et bien son anniversaire sur scène... Et RTL vous le dévoile ce matin : les Anglais seront de passage en France cet été. Mick Jagger tient donc la promesse qu'il nous avait faite ici même dans Laissez-Vous Tenter, en juin dernier...

Les Rolling Stones donneront deux concerts exceptionnels chez nous : le mardi 19 juillet au Stade de Lyon et le samedi 23 juillet à l’Hippodrome de Longchamp, à Paris. Un lieu singulier que les Anglais retrouveront pour la première fois depuis leur concert de 1995... Cette tournée comptera quatorze concerts dans dix pays et s'appellera SIXTY. Ouverture de la billetterie ce vendredi 18 mars à 10h.

Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood continuent donc d'écrire la légende de leur groupe, sans Charlie Watts décédé en août dernier. Steve Jordan sera à la batterie comme sur leurs dernières dates américaines.

Le groupe promet qu'aucun classique ne sera ignoré et même quelques pépites de leur répertoire : Gimme Shelter, Paint It Black, Jumpin’ Jack Flash, Tumbling Dice, (I Can’t Get No) Satisfaction, Start Me Up seront naturellement au programme. Un concert des Rolling Stones sans surprises n’étant pas un concert des Rolling Stones, on peut également s’attendre chaque soir à des pépites issues de leur formidable répertoire.

Si vous ratez les dates françaises, vous pouvez essayer d'autres villes européennes : Madrid (Espagne) le 1er juin, Munich (Allemagne), Liverpool (Royaume-Uni), Amsterdam (Pays-Bas), Berne (Suisse), Milan (Italie), Londres (Royaume-Uni), Bruxelles (Belgique), Vienne (Autriche), Gelsenkirchen (Allemagne) et enfin Stockholm (Suède).