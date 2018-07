Le trompettiste Georges Jouvin est décédé à 93 ans

publié le 27/10/2016 à 15:45

Connu dans le monde entier, du Japon aux États-Unis, le trompettiste Georges Jouvin est décédé à l'âge de 93 ans le 24 octobre dernier à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). La "trompette d'or", surnom qui lui était immanquablement associé, s'est illustrée aussi bien dans le classique et le jazz que la musique de variété et de bal. Vendeur à succès (25 millions de disques à travers le monde), ce Rennais, qui a découvert le piano à l'âge de 10 ans, est l'auteur de pas moins de 70 albums et de 3.000 titres et le lauréat d'un oscar de l'Académie du Disque en 1981.



Défenseur acharné du droit d'auteur au sein de la Sacem, dont il a été le vice-président à trois reprises, Georges Jouvin a marqué de son empreinte la société. Le président d'honneur de la Société a salué la mémoire d'un "saltimbanque gentleman". Dans un communiqué, la Sacem se souvient d'une "figure incontournable de la musique de variétés et de bal dans toute la splendeur et l'élégance de ce répertoire." Une messe d'hommage se tiendra à l'Église Saint-Roch à Paris, "l'église des artistes", le lundi 6 décembre à 15h30, a précisé sa fille Catherine Jouvin-Sénéjean.

