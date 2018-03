publié le 27/10/2016 à 11:21

Toujours debout, l'album avec lequel il a signé son grand retour après dix ans de silence médiatique, s'est vendu entre 600.000 et 700.000 exemplaires. Après les titres Toujours debout en janvier et J'ai embrassé un flic en mai, Renaud dévoile ce jeudi 27 octobre Les Mots, son nouveau clip, dernier extrait du même album. Il est disponible au bas de cet article et a été réalisé par Yann Ohran, qui s'était déjà occupé de la belle vidéo de J'ai embrassé un flic.



Dans ce morceau, le phénix, comme il se surnomme lui-même, dit tout son amour pour l'écriture qui lui "colle à la peau". "Écrire et faire vivre les mots, sur la feuille et son blanc manteau, ça vous rend libre comme l’oiseau, ça vous libère de tous les maux", chante-il blouson en cuir sur le dos. En toute humilité, Renaud rend hommage à ceux qui élèvent grâce à leur talent pour l'écriture. Il cite notamment Georges Brassens, Claude Nougaro, Victor Hugo ou encore Paul Léautaud.

Renaud défend actuellement ce titre sur les scènes de France. Une centaine de dates sont à l'agenda de l'artiste. Rappelons que son album est en lice pour être élu Album RTL de l'année 2016.