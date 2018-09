VIDÉO - "Le Retour de Mary Poppins" : un premier trailer musical enchanteur

publié le 17/09/2018 à 16:18

Mary Poppins est de retour et comme on pouvait l'imaginer. Dans une nouvelle bande-annonce mise en ligne ce 17 septembre 2018 par Disney, on peut voir que cette suite des aventures de la célèbre "nanny" reprend les codes du film culte : une intrigue familiale, des enfants, des règles strictes... mais aussi des couleurs, de la magie et des chansons.



Après un premier teaser où l'on découvrait les premières images et la nouvelle Mary Poppins (Emily Blunt reprend le rôle de Julie Andrews), cette bande-annonce dévoile un peu plus de l'intrigue et de la mise en scène de cette suite qui arrive 54 ans après le film originel.

Des violons, un torrent de couleurs vives, un soupçon de Broadway (le réalisateur a bien mis en scène les comédies musicales Chicago ou Into The Woods) s'ajoutent à un casting impressionnant : Ben Whishaw, Colin Firth, Lin-Manuel Miranda, Emily Mortimer, Julie Walters, Meryl Streep, Dick Van Dyke ou encore Angela Lansbury sont de la partie.

Le film sera dans les salles pour Noël, le 19 décembre 2018 très exactement.