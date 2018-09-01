Le Power-Play dans WRTL-Country de vendredi 31 août 2018 est "Colorado" de Florida Georgia Line
Le Power-Play dans WRTL-Country de vendredi 31 août 2018 est "Colorado" de Florida Georgia Line
SUMMER FEVER LITTLE BIG TOWN
MEANT TO BE BEBE REXHA w/ FLO GEO LINE
TEQUILA DAN + SHAY
GET ALONG KENNY CHESNEY
MILLIONAIRE CHRIS STAPLETON
THE COAST COURT YARD HOUNDS (Martie & Emily)
SHAME ON THE MOON RODNEY CROWELL
NIGHT SHIFT JON PARDI
SEVEN NIGHTS TO ROCK ASLEEP ATHE WHEEL
COLORADO FLORIDA GEORGIA LINE
WHERE NO ONE STANDS ALONE ELVIS & LISA MARIE PRESLEY
NO PEACE IN QUIET DELTA RAE
COMING HOME KEITH URBAN w/ JULIA MICHAELS
HOTEL KEY OLD DOMINION
DESPERATE MAN ERIC CHURCH
DROWN THE WHISKEY JASON ALDEAN w/ MIRANDA LAMBERT