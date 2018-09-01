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Le Power-Play dans WRTL-Country de vendredi 31 août 2018 est "Colorado" de Florida Georgia Line

Le Power-Play dans WRTL-Country de vendredi 31 août 2018 est "Colorado" de Florida Georgia Line

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Catheline Bensaada

SUMMER FEVER LITTLE BIG TOWN
MEANT TO BE BEBE REXHA w/ FLO GEO LINE   
TEQUILA         DAN + SHAY
GET ALONG         KENNY CHESNEY
MILLIONAIRE         CHRIS STAPLETON  
THE COAST        COURT YARD HOUNDS (Martie & Emily)
SHAME ON THE MOON RODNEY CROWELL 
NIGHT SHIFT        JON PARDI  
SEVEN NIGHTS TO ROCK ASLEEP ATHE WHEEL 
COLORADO           FLORIDA GEORGIA LINE
WHERE NO ONE STANDS ALONE ELVIS & LISA MARIE PRESLEY
NO PEACE IN QUIET DELTA RAE
COMING HOME KEITH URBAN w/ JULIA MICHAELS
HOTEL KEY        OLD DOMINION
DESPERATE MAN ERIC CHURCH
DROWN THE WHISKEY JASON ALDEAN w/ MIRANDA LAMBERT

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Le Power-Play dans WRTL-Country de vendredi 31 août 2018 est "Colorado" de Florida Georgia Line
Le Power-Play dans WRTL-Country de vendredi 31 août 2018 est "Colorado" de Florida Georgia Line
Le Power-Play dans WRTL-Country de vendredi 31 août 2018 est "Colorado" de Florida Georgia Line
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2018-09-01 00:59:00
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