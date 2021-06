Le chanteur Wes, auteur du tube "Alane", est mort

Triste nouvelle pour le monde de la musique. Le chanteur camerounais Wes Madiko, auteur du tube d'été "Alane" en 1997 est mort. L'artiste est décédé à l’hôpital d’Alençon, dans l’Orne, des suites d'une opération médicale due à une infection nosocomiale, selon le site d'information camerounais Le Bled parle.

Le chanteur avait commencé sa carrière au Cameroun avant d'être repéré par un touriste et de venir s'installer en France en 1987. Il avait connu le succès international grâce à "Alane", un titre qui lui avait permis de remporter un disque de diamant et de vendre 10 millions de singles dans le monde, comme le rappelle Le Parisien. Il est le second artiste africain a avoir remporté cette certification en France, après Khaled pour le titre "Aïcha".

À l'été 2020, le chanteur camerounais s'était associé au célèbre DJ allemand Robin Schulz pour reprendre son titre phare dans une version électro qui cumule 25 millions de vues sur YouTube et certifié or dès septembre 2020. Le chanteur avait aussi vu une de ses autres chansons, « In Youpendi », utilisée dans le film « Le Roi Lion ».