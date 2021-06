publié le 02/06/2021 à 12:16

L'acteur américain Robert Hogan est mort le 27 mai 20211 a-t-on appris le 1er juin dans la presse américaine. Depuis les années 60, on croise régulièrement son visage dans des séries télé très populaires comme Des jours et des vies, New York, police judiciaire, Arabesque, Peyton Place ou encore The Wire.

Si sa carrière ne lui permet pas vraiment de briller dans des premiers rôles, il restera une valeur sûre dans des seconds rôles en jouant pour Twilight Zone, Batman, Hawaii Five-O, Mission: Impossible, The Six million Dollar Man, The Incredible Hulk ou encore Magnum P.I. and Spenser: For Hire.

L'acteur est mort à l'âge de 87 ans à la suite de complications pulmonaires a fait savoir sa famille. Né dans les années 30, celui qui allait devenir acteur commence sa vie d'adulte à l'armée américaine en Corée puis reprend ses études à New York où il se destine alors à la carrière d'ingénieur. Après un test d'orientation, on lui explique qu'il serait bien plus heureux et performant dans une carrière artistique. Il embrasse alors la comédie avec le succès que l'on connaît.