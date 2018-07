Le chanteur Bassey Ebong sort son premier titre

publié le 29/06/2017 à 03:00

Plus qu’un coup de cœur, Bassey Ebong n'est toutefois plus une découverte. Le chanteur a sorti Proud le 19 juin, un single riche par son message, qui s'accompagne d'une sublime vidéo à visionner ci-dessous. "Je ne réalise pas encore", explique-t-il. "Ça fait longtemps que j’avais envie de partager ma musique, mon histoire (…)", raconte celui qui, victime de racisme, a voulu en faire une chanson.



Il se remémore : "J’étais à la préfecture et le monsieur m’a juste dit quelque chose comme 'si étais au pouvoir je vous retirerais tout et je vous enverrais chez vous parce que, vous les noirs, vous prenez tout'" il y a quelques années. "Je suis rentré chez moi, je me suis levé le matin et j’avais vraiment cette musique dans la tête et cette phrase qui venait, 'I am an African'. En 5 minutes la musique était écrite. C’était pour moi une façon de répondre", raconte le chanteur.

