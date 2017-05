publié le 24/05/2017 à 09:01

On connaît enfin le 4 candidat de Mon Premier Grand Studio 2017. Après plusieurs semaines de délibérations, le jury a d'abord porté son choix sur trois candidats : Lena Mervil & Friends, Livia et Vilorio. Ces trois artistes participeront directement à l'enregistrement du Grand Studio, qui sera diffusé le 17 juin prochain. Un quatrième artiste a été sélectionné : Bassey Ebong, cet auteur-compositeur-interprète d'origine nigériane s'est installé en France il y a quatorze ans. Diplômé du Conservatoire départemental de Pantin, passionné de gospel, multi-instrumentiste, il prépare un premier album.





Bassey Ebong chantera bientôt dans le Grand Studio RTL. Il rejoindra sur la scène Lena Mervil & Friends, Livia et Vilorio.Les internautes avaient le choix entre 5 artistes et c'est finalement Bassey Ebong qui a été sélectionné. Lena Mervil & Friends, Livia et Vilorio et Bassey Ebong ne sont pas encore signés en maison de disques. RTL leur donne un coup de main, une jolie exposition.

> BASSEY EBONG - Proud [Acoustic Video]

Le concours Mon Premier Grand Studio créé par RTL permet à des artistes ou groupes amateurs de se produire le 17 juin 2017 dans le Grand Studio dans les mêmes conditions que les plus grands artistes. Les conditions pour participer au concours étaient les suivantes : les candidats devaient envoyer deux prestations audio, une composition originale et la reprise d'une chanson connue de leur choix, entre le 4 mars et le 26 mars 2017.