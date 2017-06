publié le 16/06/2017 à 16:47

Bassey Ebong est un chanteur, auteur, compositeur et interprète d'origine nigériane. Il a multiplié les collaborations et les performances : soliste dans l'opéra Porgy and Bess de Georges Gershwin en 2010 à Lyon, chanteur a capella dans le groupe de jazz Opus Jam, ou encore compositeur pour le festival du Printemps d'Essaouira au Maroc.



Son timbre clair et entraînant, à l'amplitude vocale baryton-ténor, fait résonner ses empreintes africaines et occidentales. Artiste musicien complet et passionné de gospel, il est aussi un artiste engagé. Bassey Ebong pose ainsi sa voix sur de nombreux projets caritatifs et inter-culturels entre la France et l'Afrique.

Sélectionné pour la finale de Mon Premier Grand Studio 2017 sur RTL, il a choisi d'interpréter les morceaux Proud et Valerie, une reprise d'Amy Winehouse.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi 17 juin à 15 heures et (en intégrale) à 22 heures.