La chanteuse Camille se confie sur la production de son album "Le Fil"

publié le 04/08/2020 à 10:46

Le Fil est le deuxième album de Camille paru en février 2005. C'est un disque de chercheuse, une exploration musicale et vocale qui séduira plus de 500.000 acheteurs. C'est un opus atypique dont toutes les chansons commencent par un bourdon et la même note. LE Fil remportera deux Victoires de la Musique.

"Je sors d'une tournée où ça été les chaises musicales : les musiciens n'ont cessé d'être remplacés et ça été difficile pour moi de jouer avec toutes ces géométries variables", démarre Camille au micro de RTL. "Et je me pose la question : 'C'est quoi mon instrument à moi ?' Et je comprends que c'est la voix et qu'avec la voix, je peux tout faire", poursuit-elle.

"C'est une idée très très simple : pour chanter ensemble ou de manière stable, on commence par une seule note, qui donne le ton. C'est un départ très simple pour poser son départ à soi", confie la chanteuse, qui a enregistré l'album à Birmingham en Angleterre avec son ami Matthew.

