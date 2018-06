Mylène Farmer présente son nouveau titre "N'oublie pas" en duo avec LP

publié le 22/06/2018 à 12:10

Beaucoup de nouveautés dans l'actualité musicale. Et la rentrée se précise pour plusieurs artistes comme Mylène Farmer qui publie une chanson inédite. Cinq mois après avoir dévoilé le morceau Rolling Stone, la chanteuse enclenche la seconde en ce vendredi 22 juin.



On découvre un deuxième extrait de son onzième album à paraître à l'automne. Un disque dont on ne connait pas encore le nom ni la date de sortie. Son morceau inédit est un duo avec la chanteuse LP, l'artiste américaine de 37 ans qui a connu un gros succès il y a deux ans avec le tube Lost On You. On retrouve sa voix éraillée sur cette chanson intitulée N'oublie pas.

Mylène Farmer séduit à nouveau avec des sonorités, une production inédite et plus organique pour elle. Un titre à infusion lente qui mérite d'être réécouté plusieurs fois.