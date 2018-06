publié le 20/06/2018 à 14:50

À la veille de la Fête de la musique, on vous propose ce mercredi 20 juin de faire un tour de France des festivals. Qui allez-vous voir cet été sur les scènes des plus grandes fêtes musicales ? Comme chaque année le site sourdoreille.net a fait les comptes : leur étude annuelle révèle les "squatteurs des festivals".



En tête du classement cette année, avec 25 spectacles programmés : le duo toulousain Bigflo et Oli. En deuxième position, on retrouve les Négresses Vertes. 30 ans après la sortie de leur premier album, le groupe a décidé de se reformer et se produira dans 24 festivals cet été.

Sur la troisième marche du podium, l'une des révélations de l'année : Eddy de Pretto. Avec son premier album Cure, paru début mars, le jeune artiste va parcourir 23 festivals. Il est encore 7ème des ventes de disques cette semaine et a déjà écoulé 80.000 exemplaires de son disque inclassable, puissant, à l'écriture rugueuse et crue. "Je suis pressé, excité d'arriver sur les festivals", assure l'interprète de Kid. "Je n'ai jamais fait de festivals, même en temps que public donc je ne connais pas trop les ambiances".

Solidays célèbre son 20ème anniversaire

Eddy de Pretto sera vendredi 22 juin en ouverture du festival Solidays. L'événement musical fête cette année ses 20 ans sur l'Hippodrome de Longchamp à Paris. Le festival organisé par Solidarité Sida accueillera pêle-mêle ce weekend des artistes comme Jain, Camille, le groupe IAM ou encore David Guetta et Clara Luciani, qui viendra défendre son premier album Sainte-Victoire le dimanche 24 juin.

J-3 avant Solidays ¿

On n'a pas tous les jours 20 ans ¿

Merci aux artistes des différentes éditions, parrains, marraines et bénévoles de nous soutenir avec toujours autant de

Sanson, Vianney et Leroy aux Francofolies

Autre rendez-vous incontournable : Les Francofolies de la Rochelle. qui propose l'une des plus jolies programmations. Véronique Sanson y fera une nouvelle fête le mercredi 11 juillet aux côtés de Vianney, son fils Chris Stills et son ex-mari Stephen Stills. Nolwenn Leroy, qui chantera dimanche 15 juillet au festival rochelais, se produira dans 16 festivals cet été. Un de moins que Julien Clerc qui chantera aussi ce dimanche-là mais aussi le 29 juin dans les Arènes de Nîmes ou le 8 août au Festival de Ramatuelle.

[FRANCOS STORIES] Découvrez le programme des #FrancosStories avec la @Sacem tous les jours à 11h pendant le festival au CGR La Rochelle - Dragon !

- entrée libre -

Main Square, Lolapalloza : des festivals incontournables

Une économie des festivals de plus en plus bousculée par les Américains, notamment avec l'arrivée d'AEG ou de Live Nation qui produit désormais le Main Square à Arras, le Download Festival à Brétigny - qui se terminait lundi soir - et le Lollapalooza. Ces trois rendez-vous sont désormais incontournables.



Des moyens, des méthodes qui commencent à effrayer les indépendants comme les Vieilles Charrues. Mais cela n'empêche pas le festival de frapper fort cette année avec le groupe Depeche Mode en ouverture le 19 juillet.

Des festivals plus confidentiels

On termine par quelques coups de coeur pour des festivals un peu plus confidentiels mais très attachants. Comme chaque année, la ville de Carcassonne accueille pendant tout le mois de juillet une pléiade de stars dans son magnifique théâtre à ciel ouvert. Ne ratez pas Serge Lama le 16 juillet, Louane le 21 juillet ou Julien Doré le 28 juillet, qui s'y produira en solo et en acoustique. "Je me retrouve moi-même dénudé d'une certaine façon, à fleur de peau", assure l'artiste.



Autre rendez-vous plus intime : Festival Jazz in Cheverny où vous pourrez applaudir Melody Gardot dans ce château éponyme dans le Loir-et-Cher. Elle se produira le 30 juin lors de ce rendez-vous qui allie musique, gastronomie et patrimoine.



Autre mélange des genres au Biarritz En Été. Lors de cette première édition qui aura lieu du 20 au 22 juillet, ce festival accueille entre autres Juliette Armanet et Etienne Daho. Mais entre les concerts, vous pourrez prendre des cours de surf ou de yoga.



Une dernière idée bucolique : le festival Le mas des Escaravatiers, à Puget-sur-Argens dans le Var. Un verre de rosé à la main, sous les oliviers, vous pourrez écouter Selah Sue le 21 juillet, la révélation Angèle le 25 juillet ou Hollysiz le 26 juillet. Cette dernière sera également le 29 juin au Festival Europavox.

Le festival Django Reinhardt fête ses 50 ans

Enfin dernier événement : le cinquantième anniversaire du Festival Django Reinhardt à Samois-sur-Seine et désormais dans le parc du château de Fontainebleau. Ce rendez-vous se revendique comme le plus petit des grands festivals de jazz français.



Des concerts gratuits avec George Benson, Marcus Miller ou Hugh Coltman cette année. Une édition qui sera dédiée à Didier Lockwood décédé en février dernier. Coup d'envoi de cette grande fête le 30 juin.