Patrick Bruel repartira en tournée en France à partir de février 2019

publié le 19/06/2018 à 12:27

Voilà un programme chargé dans l'actualité musicale de la semaine. À commencer par Patrick Bruel qui repart en tournée, comme il l'a annoncé lundi 18 juin sur son compte Twitter. Le chanteur donnera le coup d'envoi le 12 février 2019 à Épernay, puis il se produira du 20 au 23 février au Palais des Sports à Paris avant d'entamer un tour des Zénith jusqu'au mois de juin. La billetterie ouvrira ce vendredi 22 juin. L'artiste publiera cet automne son neuvième album studio. Un disque enregistré à Los Angeles et dont le premier extrait sera dévoilé à la rentrée.



Si Patrick Bruel prépare son retour en musique, Charles Aznavour repousse son retour sur scène. Le 12 mai dernier, le chanteur de 94 ans s'est fait une double fracture de l’humérus et la rééducation est plus longue que prévue. L'artiste devait remonter sur scène le 30 juin à Londres au Royal Albert Hall. Ce ne sera finalement qu'au mois de septembre qu'il retrouvera son public à Sydney (Australie), Tokyo et Osaka (Japon).

L'artiste franco-arménien reviendra en France le 8 novembre à La Seine Musicale avant plusieurs concerts en région : de Tours à Saint-Etienne en passant par Rouen, Dijon et Strasbourg. Un communiqué diffusé lundi 18 juin précise toutefois que l'artiste "est en bonne voie de guérison".

Le spectacle musical "Peau d'âne" au Théâtre Marigny

Enfin le Théâtre Marigny va rouvrir ses portes à Paris. La salle parisienne va diversifier sa programmation, sous l'impulsion du nouveau patron Jean-Luc Choplin. L'ancien directeur du Théâtre du Châtelet veut renouer avec l'esprit d'antan de Marigny. Au milieu du 19ème siècle, Labiche ou Offenbach ont fait des créations dans le théâtre du 8ème arrondissement de la capitale.



Pour sa réouverture après cinq ans de travaux, Marigny va donc programmer trois spectacles musicaux : Mam'zelle Nitouche de Meilhac & Millaud en juin 2019, Guys & Dolls musical de Frank Loesser à partir du 13 mars 2019. Mais l'événement aura lieu le 14 novembre 2018 avec Peau d'âne pour la première fois sur scène et en spectacle musical.



Sorti en 1970, le long-métrage de Jacques Demy va renaître sur scène avec Emilio Sgi à la direction artistique et Michel Legrand, le compositeur de toutes les musiques du film. 100 représentations sont déjà programmées et les billets sont à partir de 36 euros.