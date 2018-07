publié le 27/02/2018 à 13:07

Moins de trois mois après la fin de sa tournée, Julien Doré est déjà de retour. Il publiera vendredi Vous & Moi, un album où il revisite en acoustique les chansons d'Esperluette (&), son dernier disque écoulé à 500.000 exemplaires, certifié disque de diamant.





L'artiste de 35 ans est retourné en studio ré-enregistrer dix des treize chansons de son dernier opus sacré Album RTL de l'année 2017. Une manière pour le chanteur de prolonger l'aventure qui s'est terminée à Paris Bercy en décembre dernier. Le résultat est surprenant, audacieux, élégant.

Julien Doré déshabille ses chansons sans les dénaturer pour autant. Il y a une épure bienvenue. On écoute ses textes avec une autre oreille. "Revenir à l'origine des chansons (...) allait me faire du bien, m'aider à adoucir la fin de l'histoire de ce disque et de la tournée. Cet album acoustique est une façon de revoir les chansons nues".



Des reprises de Christophe et Rose Laurens

Pour ce nouvel album, Julien Doré s'accompagne seulement d'un piano et d'une guitare pour refaçonner ses morceaux. Il s'est installé plusieurs jours dans un lieu singulier et secret pour réécrire cet opus.



On y retrouve des nouvelles versions de Coco Câline, Porto Vecchio, Le lac, Sublime & silence. L'album comporte aussi deux reprises : Aline de Christophe et Africa de Rose Laurens en duo avec Dick Rivers. "Je me suis dit qu'il me faudrait un chaman pour raconter avec moi cette histoire. Une voix qui m'enveloppe et qui soit paternelle, et je pense immédiatement à Dick".



Le nouvel album Vous & Moi de Julien Doré sort le vendredi 2 mars. Il entamera une tournée solo acoustique d'une trentaine de dates, dans les petites salles à partir du 11 avril 2018.