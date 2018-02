publié le 22/02/2018 à 11:09

Une demi-douzaine de gros spots et quelques boules à facettes mobiles pour le décor. Louane débarque dans une robe noire avec Nos Secrets, une chanson habillé d'électro signée Gaëtan Roussel.



Quatre musiciens entourent la chanteuse de 21 ans qui enchaîne avec Tourne et l'un des tubes de l'été dernier, On était beaux. D'emblée, on est frappé par sa légèreté. Plus à l'aise sur scène qu'il y a deux ans, Louane virevolte, bat la mesure, joue avec la salle.

Pour sceller ses retrouvailles avec son public, elle a choisi des salles à taille humaine. "J'adore l'ambiance des clubs. Il y a une chaleur qui est différente d'une tournée des zéniths. On a fait quelque chose de beaucoup plus intime (...), et c'est cool car il y a une vraie proximité avec les gens".

Depuis ses débuts, Louane grandit. La voix est plus assurée, il y a plus de relief qu'auparavant dans son interprétation. Elle chante d'ailleurs mieux en live que sur disque où elle est parfois trop appliquée. Sur scène, elle s'épanouit dans une couleur plus organique et pop-rock. Et elle s'affirme surtout comme musicienne. Louane agrippe un ukulélé pour sa chanson Ecchymoses, joue de la guitare sur Jour de pluie et Sans arrêt, puis s'installe au piano pour Si t'étais là.

Des reprises allant de Johnny Hallyday à Coldplay

Joli moment d'un tour de chant où pendant une heure et demie, Louane épate avec une reprise de La musique que j'aime de Johnny Hallyday. Elle revisite aussi Sapés comme jamais du rappeur Maître Gims et Yellow de Coldplay.



On sent que la chanteuse prend plus de plaisir sur scène. Il faut dire qu'elle peut souffler car son deuxième disque est un carton. Un succès qu'elle doit à son public. "C'est grâce à eux que je suis là. La vérité est que s'ils ne venaient pas à mes concerts, s'ils n'écoutaient pas mon album, je n'existerais pas tout simplement".



Louane est en tournée partout en France jusqu'au mois de décembre. Elle passera notamment le 11 mai au Zénith d'Amiens, le 12 mai à Caen, le 24 mai à Lille, le 2 juin à Lyon, les 21 et 22 juin à Paris. Les places sont vendus entre 35 et 60 euros.