publié le 23/02/2018 à 10:53

Il est l'un des rois de la comédie à la française. Après 25 ans de one-man-show, Dany Boon sort ce vendredi 23 février dans les Hauts-de-France La Ch'tite famille, son sixième film en tant que réalisateur.



Le film raconte l’histoire de Valentin, un designer parisien, star de son milieu et marié à Constance. Leurs meubles sont à leur image : droits, froids, inconfortables. Sauf que Valentin a un secret : alors qu'il se dit orphelin, il a en réalité renié sa famille ouvrière du Nord de la France. Quand cette tribu déboule dans son univers, ça fait du désordre et des vagues d’autant que Valentin, renversé par son beau-père devient amnésique. Il retourne à l’âge de ses 17 ans et retrouve son accent ch’ti. La seule solution : lui faire prendre des cours de prononciation.

Au casting de cette comédie, on retrouve Laurence Arné qui joue l'épouse de Dany Boon. Elle est aux côtés de Line Renaud, la maman, François Berléand le beau-papa, Pierre Richard, le papa, Valérie Bonneton, la belle-sœur et Guy Lecluyse le frangin. Une troupe de comédiens épatants au service d’une mise en scène élégante et vive, dans des décors léchés à travers une histoire qui amuse autant qu’elle émeut.

15 ans d'amitié avec Johnny Hallyday

Dix ans après Bienvenue chez les Ch'tis, le statut de Dany Boon est définitivement à part. Quand l'acteur écrit, réalise et joue l'un de ses films, son propos se veut toujours sincère pour que ce soit une réussite. L'acteur est revenu dans les terres du Nord pour tourner son film. "Plus on touche à l'intime, plus on est universel".



Pour son dernier long-dernier, Dany Boon voulait faire jouer son grand ami Johnny Hallyday. Une occasion manquée après la disparition du rockeur en décembre dernier. "J'avais très envie de lui trouver un rôle, confie le réalisateur. Il était très fan de mes films, c'était une grande fierté. Et puis, il aimait rire, c'était fabuleux."



Face à la polémique autour de l'héritage du chanteur, Dany Boon préfère éviter le sujet, estimant "qu'il faut laisser Johnny en paix" pour reprendre les paroles de Line Renaud. L'acteur veut seulement se rappeler d'une belle amitié qui a duré pendant 15 ans. "Quand on se voyait, on avait vraiment plaisir à se voir, à plaisanter et à rigoler. Il me manque et il manque à tout le monde".