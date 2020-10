Johnny Nash, l'interprète du tube "I Can See Clearly Now", est décédé à 80 ans

publié le 07/10/2020 à 08:38

Le monde de la musique vient de perdre un de ses célèbres membres. Comme le rapportent de nombreux médias américains, le chanteur Johnny Nash, connu pour son tube I Can See Clearly Now, est décédé le 6 octobre 2020 à 80 ans.

Johnny Nash vedette des années 70 est décédé dans sa résidence à Houston aux États-Unis, a indiqué son fils Johnny Jr à la chaîne américaine CBS à Los Angeles.

Le chanteur démarre sa carrière en 1957 avec le titre A Teenager Sings the Blues. I Can See Clearly Now était au sommet des palmarès de vente aux États-Unis lors de sa sortie en 1972. Un succès retentissant que Johnny Nash retrouve en 1975 au Royaume-Uni avec son deuxième titre Tears on My Pillow. Selon son site, Johnny Nash est " le premier chanteur non-jamaïcain à enregistrer du reggae en Jamaïque". Son tube I Can See Clearly Now a été repris de nombreuses fois au fil des années. L'un des plus célèbres reprises est celle de Jimmy Cliff en 1993 pour le film Rasta Rockett.



"Il fut un père merveilleux et un homme dévoué à sa famille. Il aimait les gens et le monde. Il sera regretté dans sa communauté. La famille était tout pour lui", a confié son fils au média américain TMZ.

