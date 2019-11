publié le 21/11/2019 à 17:28

La nouvelle risque de décevoir les nombreux fans de Johnny Hallyday. Jérôme Langlet président de Lagardère Live Entertainment, le groupe propriétaire du Casino de Paris, a annoncé ce jeudi 21 novembre que le spectacle L'Idole des jeunes allait être déprogrammé pour le mois de décembre.

Aucune information n'a été donnée pour justifier cette annulation soudaine. Seule certitude, selon Le Figaro, les billets ont été retirés de la vente et le spectacle en hommage au rockeur sera remplacé par la comédie musicale We Will Rock You, dédiée au groupe de rock britannique Queen.

Décrit comme une "célébration de la carrière hors normes" du rockeur français, le show retiré de l'affiche proposait aux spectateurs de revivre les 50 ans de carrière de Johnny Hallyday, avec pas moins de 30 chanteurs, musiciens et danseurs sur scène. D'après Le Figaro, certains de ces artistes n'auraient pas été prévenus de la déprogrammation du spectacle.

Les personnes ayant déjà réservé leurs places seront personnellement contactées pour être remboursées, précise encore le quotidien. Sur le site du Casino de Paris, les billets permettant d'assister aux représentations du mois de janvier de L'Idole des jeunes restaient toutefois toujours disponible à la vente ce jeudi après-midi.