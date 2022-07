Johnny Depp veut laisser derrière lui les avocats et son conflit avec son ex-épouse Amber Heard pour retrouver la lumière. Puisqu'Hollywood n'est pas encore prête à l'accueillir de nouveau, le musicien et acteur américain mise sur des scènes plus discrètes pour renouer avec son public. Et il semble avoir trouvé cette tranquillité en France.

Le 25 juillet, Johnny Depp a rejoint son ami Jeff Beck sur la scène de l'Olympia. Il avait annoncé qu'il allait bientôt sortir un album avec l’immense guitariste britannique. Le projet se concrétise. Le disque de 13 titres intitulé 18 est en grande partie composé de reprises, des Beach Boys, Marvin Gaye ou de Velvet Underground. Il comprend aussi deux chansons écrites par l'acteur de Pirates des Caraïbes âgé de 59 ans : This Is A Song For Miss Hedy Lamarr et Sad Motherfuckin' Parade. Le duo s'était rencontré en 2016, se liant d'amitié autour "de voitures et de guitares".

Mais il n'y a pas que la musique. Johnny Depp, l'acteur, est aussi de retour devant les caméras. C'est la réalisatrice et actrice Maïwenn qui va prendre le risque de faire retravailkler le comédien devenu quelque peu radioactif depuis plusieurs années. On se souvient de son éviction de la franchise des Animaux Fantastiques par exemple. Johnny Depp va jouer le roi Louis XIV dans La Favorite. Le tournage débutera cet été pour trois mois. Un rôle qui le mènera naturellement à jouer dans les couloirs historiques du Château de Versailles. La réalisatrice jouera à ses côtés et incarnera Jeanne du Barry, la dernière maîtresse du Roi Soleil.

Louis Garrel, Pierre Richard, Noémie Lvovsky ou encore India Hair sont aussi à l'affiche de ce film qui sortira courant 2023.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info