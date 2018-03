et AFP

publié le 29/07/2016 à 04:50

Le Festival de cinéma de plein air de la Villette, rendez-vous estival parisien annulé pour des raisons de sécurité après l'attentat de Nice du 14 juillet, reprendra à partir du samedi 30 juillet en intérieur, a annoncé jeudi la Villette. "Afin de maintenir cette programmation estivale iconique et tout en tenant compte des contraintes exceptionnelles liées aux événements récents, les équipes de la Villette ont mis tout en œuvre pour que les séances de cinéma puissent reprendre dès ce samedi 30 juillet dans la Grande Halle", a indiqué la Villette dans un communiqué.



Le Festival de cinéma en plein air de la Villette, qui permet de voir des films en accès libre et gratuit, reprendra samedi soir avec la projection du James Bond Casino Royale. Il se poursuivra jusqu'au 21 août, comme prévu. Le festival, qui avait débuté le 13 juillet, avait annoncé le 20 juillet son annulation "jusqu'à nouvel ordre", sur décision de la préfecture de police. La préfecture avait alors informé que, pour des raisons de sécurité, certains événements estivaux prévus à Paris et en Île-de-France seraient annulés, au grand dam des organisateurs.

Outre le Festival de la Villette, ont été concernés la piétonisation des Champs-Elysées prévue le 7 août, le tournoi de basket Quai 54 sur la pelouse de Reuilly (12e arrondissement) les 23 et 24 juillet et le festival Cinéma au clair de lune, organisé par le Forum des images du 29 juillet au 10 septembre 2016. D'autres événements, comme Paris Plages, ont été maintenus, avec une sécurité accrue après l'attentat de Nice le 14 juillet, qui a fait 84 morts parmi la foule rassemblée sur la Promenade des Anglais pour le feu d'artifice.