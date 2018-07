publié le 27/03/2017 à 10:17

L'album vient de sortir, il s'appelle Birkin Gainsbourg, le symphonique. "Serge serait fier... il serait épaté", a confié Jane Birkin au micro de RTL. "Serge voulait souvent nous donner le mieux à moi, à Bambou, à Charlotte, à Bardot et il a utilisé des musiques classiques", explique-t-elle. Et de conclure "les mots de Serge sont vraiment mis en valeur", avec cet orchestre.



Les mots de Serge, et la grande réussite des arrangements de cet album, on les doit à un pianiste japonais Nobuyuki Nakajima. Il donne une dimension mystérieuse et grand écran aux titres signés Gainsbourg. Dans ce Baby Alone in Babylone il y a du Hitchcock. Dans cette Chanson de Prévert, en boléro, on peut penser à Morricone. Jane Birkin parvient encore à nous faire voyager entre romantisme et audace, avec des chansons qui, pourtant, ne la quittent plus depuis 25 ans. Une des surprises de ce disque, quand Birkin essaye le Pull Marine d'Isabelle Adjani.

J'ai trouvé une façon d'être avec les gens, de les surprendre, ça fait du bien Jane Birkin Partager la citation





Les 21 titres de cet album symphonique ont tous un point commun : la douleur sentimentale de Gainsbourg. Amour des feintes, Les Dessous chics, Fuir le bonheur... "Ce sont mes préférés, ceux qui ont été écrits après mon départ. Et ce sont ceux qui expriment le mieux ses sentiments", explique Jane Birkin quant au choix de ces morceaux. "J'ai trouvé une façon de pouvoir ressortir de chez moi, d'être avec les gens, de pouvoir les toucher encore, de les surprendre, ça fait beaucoup de bien", confie la chanteuse, qui vient de gagner son combat contre la leucémie.



Birkin Gainsbourg, le symphonique, l'album vient de sortir. Jane Birkin accompagnée par l'orchestre symphonique de la radio polonaise, sera en concert le 12 avril à Paris, le 11 mai à Monaco, et d'autres dates sont à venir dans les festivals cet été.

Birkin, Gainsbourg, le symphonique Crédit : Parlophone