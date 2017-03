Jane Birkin revisite les chansons de Gainsbourg dans un nouvel album

publié le 22/03/2017 à 19:29

Après plusieurs concerts, Jane Birkin sort vendredi 24 mars son nouvel album : Birkin - Gainsbourg, le symphonique. Un sublime CD de 24 chansons, de Love Song à La Javanaise, revisitées par un orchestre symphonique. "Je me suis rendu compte quand j'ai recommencé en disant les mots de Serge (…) que ça me manquait d'être avec les gens, explique la chanteuse au micro de RTL. C'est gai d'avoir une raison d'être là, de parler de quelque chose qu'on chérit un peu, et ça c’est très très agréable. Alors oui, vous m'avez manqué."



L'ancienne compagne de Serge Gainsbourg s'est également exprimée sur son indéfectible lien avec l'Hexagone : "Je suis ici depuis un bail, quand même, ça fait 50 ans que je campe en France. C'est vrai que je fais partie peut-être des souvenirs des gens, mais eux font partie des miens aussi. Du coup on arrive à 70 ans et on passe toute sa vie en France avec les enfants, et avec la famille. Toute ma vie est ici."

Face à Marc-Olivier Fogiel, Jane Birkin a raconté comment est né ce dernier projet : "C’était pour un coup d'abord, et en fait ça a duré. Parce que c'était une femme qui nous a invités à Montréal pour faire ce show avec l'orchestre symphonique de Montréal, et tout part de là. C’est quand même sublime d’avoir 65 musiciens." Un événement qui lui a permis de se replonger dans les années Gainsbourg. Elle l'affirme, cela lui a fait "énormément de bien" : "J'en ai bénéficié des titres, qui pour moi étaient parmi les plus beaux. Il m'a écrit de mes 20 ans jusqu’à mes 45 ans (...). J'ai bénéficié de tous ces chansons exquises, des vrais classiques qu'il m'a écrits en étant peut-être sa voix féminine. Sa voix blessée."