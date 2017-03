Jane Birkin se confie sur sa leucémie et la perte de sa fille Kate Barry

publié le 14/03/2017 à 21:01

Jane Birkin se dévoile comme rarement dans une interview. Pour Paris Match, la chanteuse est revenue sur la mort tragique de sa fille aînée Kate Barry en 2013, mais aussi son combat contre la leucémie, qu'elle a réussi à vaincre. Pour autant, ces trois dernières années n'ont pas été les plus faciles pour la chanteuse de 70 ans, qui est remonté sur scène en 2015 pour interpréter les textes de Serge Gainsbourg, son ex-compagnon et père de sa fille Charlotte pour Gainsbourg symphonique.

Mais avant d'en parler, l'artiste revient sur sa maladie, qui lui a fait réaliser que ses années étaient comptées. "J’ai compris, que je le veuille ou non, que je n’avais plus que dix ans devant moi", explique Jane Birkin avant de poursuivre que "le médicament consolateur a été d’aller voir trois films par jour, de passer mes soirées au théâtre, de voir les histoires des autres pour ne pas être dans la mienne." L'artiste avait vécu 18 mois à l'hôpital Avicenne. Aujourd'hui, elle va "bien".



La chanteuse revient aussi sur la perte de sa fille Kate Barry, qui est survenue quelques mois avant le diagnostic de sa leucémie. "J'ai eu la chance d'avoir Kate pendant quarante-six ans", commence-t-elle dans son entretien. Kate Barry était la fille de John Barry et l'une des filles les plus discrètes des filles Birkin. Elle est décédée tragiquement en chutant du quatrième étage de son appartement. Après sa disparition, Jane Birkin a quitté la scène : "C’est juste que je n’ai plus eu envie de rien pendant deux ans." Elle est de nouveau de retour pour une tournée qui démarre le 12 avril à la Maison de la Radio pour Gainsbourg symphonique où elle interprète les plus grands titres de Serge Gainsbourg.