Jane Birkin et Serge Gainsbourg : "J’ai assisté à des disputes", se souvient l'animateur Jacky

L'INTÉGRALE - "Je t'aime...moi non plus", ou l'amour selon Jane Birkin et Serge Gainsbourg

RÉCIT - Birkin-Gainsbourg : couple iconique du "Je t'aime...moi non plus"

Serge Gainsbourg et Jane Birkin, disparue en juillet 2023, c’est l’histoire d’un couple iconique, qui a marqué son époque. Derrière l’image d’un amour libre, inconditionnel et passionnel, se cachent aussi des dérives, des addictions et parfois de la violence. Serge, Jane et Charlotte Gainsbourg, leur fille qui vient d’ouvrir au public la Maison Gainsbourg rue de Verneuil, l’ont tous évoqué.



Les deux artistes ont chanté "Je t’aime… moi non plus", mais ils l’auront aussi vécu intensément. "Je venais souvent rue de Verneuil chercher Serge", se souvient l’animateur télé Jacques Jakubowicz et attaché de presse de la star entre 1973 et 1981. "C’est vrai que j'ai assisté à des disputes. Le couple battait de l'aile. Ils ne s'entendaient plus du tout".

Quelque temps avant leur séparation en 1980, "Serge a commencé à être un peu 'borderline'. Il commençait à sortir beaucoup. Il rentrait à l'aube", raconte-t-il. Jane Birkin "était très amoureuse de lui, très éprise de lui. Mais je pense qu'au quotidien, c'était difficile".

Les invités de "Confidentiel"

- Thomas Dutronc, chanteur.

- Jacques Jakubowicz, animateur télé et ex-attaché de presse de Serge Gainsbourg (1973-1981).



À lire

Gainsbourg, de Gilles Verlant (Livre de poche)

Munkey diaries, le journal intime de Jane Birkin (1957-1982) (Fayard)

Post-scriptum, le journal intime de Jane Birkin (1982-2013) (Fayard)