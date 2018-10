publié le 09/10/2018 à 10:00

Entre décembre 2017 et fin avril 2018, Maurane s'était rendue plusieurs fois en studio pour préparer ses futures versions. Elle avait ainsi enregistré de nombreuses maquettes, très abouties. Au final, douze versions de travail ont été habillées avec délicatesse. Même si on sent qu'elle se bridait, qu'elle aurait pu faire encore mieux, force est de constater que Maurane chante merveilleusement bien.



C'est sa fille unique, Lou Villafranca, qui a tenu à publier ce disque. Pendant plus d'un mois, avec Philippe Decock, fidèle pianiste de la chanteuse, elle a finalisé cet album comme un testament musical.

"Elle [Maurane, ndlr] l'aurait voulu, elle n'avait pas prévu d'être coupée dans son élan comme ça. Elle recommençait à chanter en fait et ça m'a un peu obsédé, je me suis dit qu'il fallait absolument le terminer et d'ailleurs dans les délais qui étaient prévus de son vivant. On a pris le meilleur de ce qu'elle avait enregistré (...) Les chansons où elle se cherchait, on ne les a pas mises sur l'album parce que normalement il y avait quatorze enregistrements. Elle s'est absentée pendant deux ans à cause de ses problèmes de santé (...) J'ai plutôt découvert Brel à travers elle, il y avait quelque chose de très vivant et de pas triste", a confié sa fille au micro de RTL.

Découvrez « Vesoul » le 1er single de l’album «Brel » qui sortira le 12 octobre 2018.

C'est assez émouvant que cet album ait pu sortir, d'autant que Maurane partageait peu avec sa fille quand il s'agissait de son métier. La chanteuse Belge avait invité Lou, en studio, quelques jours avant sa disparition. Au total, douze titres ont été conservés dans Brel, l'ultime album - subtil et sublime - de Maurane, qui sortira le 12 octobre 2018.