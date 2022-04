INVITÉS RTL - Grégory Lemarchal : "On ne fait pas le deuil de son enfant", confient ses parents

Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal nous quittait. 15 après sa mort, le chanteur continue de vivre dans le cœur de ses fans et dans celui de ses parents. Invités ce 30 avril sur RTL, Pierre et Laurence Lemarchal confient leur peine, mais restent fort pour continuer leur combat contre la mucoviscidose qui a emporté leur fils.

"C'est toujours difficile de parler de Grégory" confie sa mère, très émue. "On ne fait pas le deuil de son enfant. (...) C'est inhumain de perdre un enfant" abonde Pierre Lemarchal, mais "on vit avec".

"Quand on marque les 10, 15 ans comme aujourd'hui, on est obligé d'appuyer sur le bouton pause et de regarder tout ce qu'on a fait depuis et on se dit 'ah oui ça fait déjà 15 ans'" détaille Laurence Lemarchal. "Greg est toujours avec nous" confie-t-elle avant d'ajouter que "le rapport au temps est très particulier".