publié le 04/09/2020 à 10:13

Treize ans après sa mort, l'aura de Grégory Lemarchal est intacte. Le vainqueur de la quatrième saison de la Star Academy sera à l'honneur d'un téléfilm événement diffusé lundi 7 septembre sur TF1. Côté musique, un best-of avec trois documents inédits parait aussi ce vendredi 4 septembre, preuve de la popularité de ce jeune artiste mort à l'âge de 23 ans des suites de la mucoviscidose. Une popularité qui ne cesse d'étonner les parents de Grégory Lemarchal, Pierre et Laurence. "Il y a des nouvelles générations qui n'ont pas connu Grégory et qui écoutent Grégory. C'est quelque chose de fou pour nous. On a du mal à expliquer ça", précise son père au micro de RTL.

Mais alors d'où viennent ces nouvelles chansons de Grégory Lemarchal qui composent cet album inédit ? Il n'avait sorti qu'un album de son vivant. Il était en préparation de son deuxième disque. "Ce sont des chansons que j'ai enregistrées avec lui dans des studios de chez nous, en Haute-Savoie et que j'avais sous le coude, raconte Pierre Lemarchal. C'est l'époque qui est retracées dans le biopic que les gens vont voir. C'est l'époque où il avait 15, 15 ans, 16 ans et où j'ai découvert qu'il chantait. Il avait cette voix qu'on va entendre sur ces trois titres. C'était pour moi quelque chose, pour nous, d'exceptionnel à l'époque".

"Comme on en parle dans le biopic, j'ai dit ce qui serait bien qu'on puisse écouter la voix de Grégory à l'époque, justement, où il a découvert qu'il chantait. Je crois que c'est un clin d’œil très sympathique."

Dans ces reprises d'adolescence, on découvrira la voix jeune te pure de Grégory Lemarchal. Il reprend Daniel Balavoine (Le chanteur), Céline Dion (Zora sourit), Florent Pagny (Si tu veux m'essayer), trois chanteurs à voix que Grégory Lemarchal appréciait. "Il aimait les grandes voix, les Lara Fabian, les Bocelli... Il aimait beaucoup ces artistes. Ça a démarré par Céline Dion..., raconte son père. Il aimait les performances vocales, mais comme tout chanteur. En revanche, ça a changé après. Il a vite compris, juste avant qu'il s'en aille, qu'il pouvait redescendre. Qu'il n'avait pas besoin de ça. On savait qu'il pouvait monter des notes. Lui, ce qu'il voulait, c'était surtout les textes. Il avait commencé à écrire des textes qu'on a sous le coude, des beaux textes. Je pense qu'il était plus dans l'interprétation".

