INVITÉE RTL - Lea Desandre : "L'opéra, c'est une passion inexplicable, un truc physique"

Une voix d'or. Lea Desandre (prononcez "Dézandré"), à peine 30 ans, se produit sur les plus prestigieuses scènes internationales, de l'Opéra de Paris au Festival de Salzbourg, en passant par Barcelone, Zurich ou encore Shanghai. C'est la mezzo-soprano que tout le monde s'arrache, une artiste surdouée.

La révélation des Victoires de la musique classique 2017 ne s'arrête jamais. Elle sort son troisième album, Idylle. Un disque qui convoque trois siècles d'amour en 22 morceaux. On y croise des airs de cour du XVIIe siècle, Françoise Hardy mais aussi Barbara.

Pense-t-elle avoir un don ? "Il y a une prédisposition dans la couleur de la voix. Je ne peux pas changer ce qu'on appelle le timbre. Après avec le travail, on étend la voix, la voix peut devenir souple, on peut développer la projection, chanter fort."

Elle a travaillé avec les plus grands chefs

Originaire d'une famille d'artistes, Lea Desandre a découvert l'opéra à l'âge de 12 ans. "C'est vraiment une passion. C'est inexplicable. Quand mes copains écoutaient Britney Spears et Justin Bieber, j'écoutais Natalie Dessay, Pavarotti ou des grands chanteurs d'opéra. Cela me faisait un truc physique, une émotion".

La mezzo-soprano a depuis collaboré avec des chefs de renom : Gustavo Dudamel, Sir John Eliot Gardiner, Myung-Whun Chung ou encore William Christie, son "papa" d'opéra. En 2022, elle a chanté le rôle de Chérubin dans Les Noces de Figaro de Mozart dans la production de l'Opéra de Paris où elle a fait ses débuts. Jeune dans le milieu du lyrique, elle "vit son rêve", tout en continuant a forgé sa voix.

