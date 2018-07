publié le 26/06/2017 à 17:00

Indochine lève peu à peu le voile sur son 13e album studio et sa tournée à venir. Après avoir dévoilé un premier single, La Vie est belle, le 8 juin dernier, dans l'émission Quotidien sur TMC, ainsi que la liste des 24 premières dates de concerts prévues début 2018, Nicola Sirkis a publié un long post sur Facebook, Instagram et Twitter lundi 26 juin. Dans ce texte rédigé en anglais, le chanteur s'adresse directement aux fans et fait plusieurs révélations.



"Je voulais vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé à La Vie est belle et au 13 Tour (le nom de la prochaine tournée)". Vous êtes toujours à notre côté et ça nous procure beaucoup d'émotion. C'est aussi très impressionnant", écrit Nicola Sirkis en guise d'introduction.

Le musicien est très enthousiaste à l'idée de présenter le nouveau disque d'Indochine à son public fidèle : "Marc, Oli, Boris et moi sommes impatients de vous faire découvrir ce 13e album et d'aller à votre rencontre sur les routes".

Un album élaboré pendant 900 jours

Treizième album pour treize chansons ? Oui, mais il faudra compter probablement sur quelques bonus. L'album sortira le 8 septembre et contiendra "13 titres, plus deux autres, soit 15 chansons envoûtantes", révèle Nicola Sirkis. Le groupe a travaillé sur ce disque pendant "plus de 900 jours". Par contre, son nom reste toujours secret. S'appellera-t-il simplement 13 ? Le mystère est total. Quant à la couleur musicale du nouvel enregistrement devrait renouer avec un son plus direct, du pur Indochine, dans la veine du premier single. Le chanteur promet plus d'informations sur sa teneur dans "quelques semaines".

Le leader d'Indochine donne également beaucoup de détails sur la prochaine tournée du groupe. Le show s'annonce spectaculaire. "Sans tout dévoiler, nous pouvons déjà vous dire que nous avons travaillé sur quelque chose de rare et encore plus impressionnant que sur BCT ("Black City Parade", ndlr). Nicola Sirkis explique aussi pourquoi il y a deux tarifs pratiqués (un pour la fosse et un autre pour les places assises). C'est essentiellement lié à des raisons de sécurité pour mieux gérer l'afflux de spectateurs avec plusieurs files d'attente.

Nicola Sirkis présente "la treizième zone"

Par contre, l'interprète de L'Aventurier annonce la présence d'une zone spéciale dans les salles de concert, "La treizième zone". "Plus de 400 personnes de la zone debout, chaque soir seront choisies au hasard (sur chaque ticket vendu un code spécial a été imprimé) Et ils seront placés très près de la scène, (sans dire sur la scène)". Une "sorte de loterie" qui permettra à des spectateurs chanceux d'être au plus près d'Indochine.