publié le 21/06/2017 à 11:35

Déciment, le mois de juin est bien celui des fans d'Indochine. Après avoir donné plusieurs aperçus de leur treizième album pendant de longues semaines, c'est le 9 juin que le groupe français en a dévoilé son premier extrait La vie est belle, une ballade intense aux accents new-wave. Et en plus de ce prochain disque, Indochine a annoncé une nouvelle tournée, 13 Tour qui débutera le 10 février 2018 à Épernay, avant de se poursuivre dans toute la France. Deux dates sont d'ailleurs prévues à l'AccorHotels Arena de Paris :les 16 et 17 février.



13 Tour se déroulera dans 24 villes, ce qui permettra, entre autres, à Indochine d'interpréter les tubes les plus célèbres de son répertoire, mais aussi quelques titres de ce 13e album, dont la sortie est attendue le 8 septembre prochain. Il n'a pas encore de nom, mais il est bien évidemment très attendu par les fans, 13 ans après Black City Parade.

À partir du 10 février, Nicola Sirkis et son groupe se produiront donc dans 24 villes de France pour le plus grand plaisir du public, star du teaser de cette tournée 13 Tour, dévoilée par Indochine le 13 juin dernier. Une vidéo de plus d'une minute compilant de nombreux extraits de précédents concerts avec la liste des dates de cette prochaine tournée. On y voit la foule en liesse et une véritable communion entre Indochine et son public. Plus quelques mois pour (re)vivre cette ambiance...