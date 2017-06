publié le 08/06/2017 à 21:22

Après des semaines d'attente, Indochine a enfin dévoilé son nouveau single en exclusivité lors de son passage dans Quotidien sur TMC le jeudi 8 juin. Le groupe de Nicola Sirkis a interprété La Vie est belle en direct et dans une ambiance survoltée sur la petite scène de l'émission.



Il faut dire que les Indofans, les fans d'Indochine, étaient chauffés à blanc. Ils attendaient ce nouveau titre depuis des mois. Le dernier album Black City Parade remonte tout de même à quatre ans déjà. Et puis, le groupe français a joué avec leurs nerfs en publiant une série de vidéos très mystérieuses sur les réseaux sociaux depuis le 30 avril, jusqu'à la révélation du nouveau single tant attendu.

Avec La Vie est belle, Indochine signe un titre sombre et intense, aux accents new wave, dans la plus pure tradition du groupe mené par Nicola Sirkis. La voix charismatique du chanteur interpelle et est mise en avant dans le mix, pour mieux faire résonner les paroles, souvent très fortes.

"Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi" revient régulièrement tout au long de cet hymne à la vie. Le leader d'Indochine dit également : "La vie est belle aussi belle que toi. Elle te ressemble parfois" ou "Ton sang est le mien, nous ne ferons plus qu'un".



Le groupe a chanté sur une scène illuminée par des néons rouges face à un public visiblement conquis. Sur les réseaux sociaux aussi, les fidèles d'Indochine ont salué le premier extrait du 13e album du groupe, attendu le 8 septembre prochain.