publié le 08/06/2017 à 16:48

Les fans d'Indochine sont prêts à faire entendre leurs voix. Depuis le 30 avril, le groupe emblématique du rock français laisse des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux et tease son grand retour. Après des vidéos mystérieuses diffusées sur Twitter où apparaissaient à chaque fois le nombre 13 au milieu de l'écran, le groupe de Nicola Sirkis sera présent sur le plateau de Quotidien le jeudi 8 juin pour présenter un nouveau single.



Cette nouvelle va ravir les fans fidèles, qui attendaient la nouvelle depuis 2013, date à laquelle est sorti Black City Parade, le douzième album studio du groupe. Les Indofans (les fans du groupe) sont impatients d'en savoir plus sur ce nouveau titre. Car Indochine a marqué l'histoire de la pop et du rock avec de nombreux tubes qui font danser le public depuis les années 1980. Retour sur sept titres cultes d'un groupe qui a su s'imposer pendant plus de trente ans dans le cœur et les oreilles des Français.

#Indochine en Live + interview exclusive @Qofficiel. RDV ce soir à partir de 19H20 sur #TMC. Infos majeures à suivre ! pic.twitter.com/kt5kJMEoif — Indochine (@indochinetwitt) June 8, 2017

1. "L'Aventurier"

C'est le premier succès du groupe. Et quel succès : trente ans après, on peut encore entendre ce titre en soirées. Le 15 novembre 1985, Indochine enregistre son premier album L'Aventurier, avec un single du même nom, en référence à l'univers du personnage de bande-dessinée Bob Morane. C'est un véritable carton : le single s'écoule à 700.000 exemplaires et fait entrer le groupe dans la cour des grands de manière explosive.

2. "Miss Paramount"

Avec Miss Paramount, sorti sur l'album Le Péril Jaune en 1983, Nicola Sirkis et ses musiciens confirment leur réussite. Malgré les années qui passe, cela reste l'une des chansons les plus jouées du groupe, toujours interprétée régulièrement en concert.

3. "Trois nuits par semaine"

Après le succès des premiers albums, Indochine vit sa consécration à partir des années 1985. L'album 3 regorge de nombreuses pépites, dont le fameux Trois nuits par semaine, inspiré du roman L'Amant de Marguerite Duras, traitant de l'histoire d'amour sensuelle entre un homme et une femme. Le thème de la sexualité est pour la première fois abordé frontalement.

4. "Troisième sexe"

Troisième sexe fait partie des plus grands succès du groupe, tant critique que commercial. Sorti lui aussi sur l'album 3, paru en 1985, cette chanson est un hymne à la tolérance sexuelle. Avec ce tube, la question de l'identité sexuelle et de la sensualité devient officiellement un thème majeur dans la carrière du groupe.

5. "J'ai demandé à la lune"

Après un passage à vide, le groupe sort en 2002 l'album devenu aujourd'hui culte, Paradize. Sur celui-ci, on retrouve J'ai demandé à la lune, morceau phare qui a permis au groupe de renouer à la fois avec le grand public mais aussi avec les médias. Cette chanson n'est pourtant pas écrite par le groupe mais par Mickaël Furnon, le chanteur de Mickey 3D. Ce titre est un véritable tube, vendu en France à 750.000 exemplaires.



6. "Alice & June"

Dixième album studio mais aussi single culte, Alice & June est sorti en 2005.Cette chanson s'inspire de l'univers onirique d'Alice au pays des merveilles, le roman de Lewis Carroll. Nicola Sirkis y raconte le mal-être de jeunes adolescentes et entraîne son public dans leurs pensées.

7. "College Boy"

College Boy est l'une des chansons les plus récentes d'Indochine car elle figure sur le dernier album studio du groupe, Black City Parade sorti en 2013. Cette chanson raconte l'histoire d'un jeune garçon, homosexuel, subissant les moqueries des autres élèves de son internat. L'occasion pour le groupe de dénoncer la violence à l'école et l'homophobie.



Le clip a été réalisé par l'enfant prodige du cinéma Xavier Dolan et a suscité une lourde polémique du fait de son extrême violence. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a même envisagé d'interdire sa diffusion au moins de 16 ans voire aux moins de 18 ans.