et Sylvain Zimmermann

publié le 08/06/2017 à 22:26

Les nerfs des fans d'Indochine ont été mis à rude épreuve. Depuis le 30 avril, le groupe emblématique du rock français a publié une série de messages énigmatiques sur les réseaux sociaux laissant entendre qu'ils allaient effectuer leur grand retour. En tout, cinq vidéos très courtes ont été postées, chacune dévoilant un nouvel indice.



Le 8 juin dans l'émission Quotidien sur TMC, Nicola Sirkis a enfin levé (en partie) le mystère qui entoure ce prochain disque. "On assemble le puzzle qui sera fini le 8 septembre. Tous les éléments vont former quelque chose", révèle-t-il.

La pochette du 13e album est prête, mais ne sera pas dévoilée tout de suite. Elle a été réalisée il y a 15 jours par Erwin Olaf, un photographe néerlandais très apprécié de Nicola Sirkis. Le premier extrait du disque, dont le nom est encore secret, sera disponible à partir du 9 juin. Intitulé La Vie est belle, ce nouveau single a été interprété en direct sur la scène de Quotidien, sous les applaudissements du public.



Avec La Vie est belle, Indochine signe un titre new wave fidèle aux influences musicales du groupe. La voix charismatique du chanteur est largement mise en avant pour mieux faire résonner les paroles. Nicola Sirkis a aussi annoncé une tournée en 2018 pour défendre sur scène ce nouvel album, et notamment deux dates de concert à l'AccorHotels Arena de Paris : les 16 et 17 février prochains.

'La Vie Est Belle' : 1er single du nouvel album d'#Indochine, sortie le 8/9 ! Single dispo ce soir minuit en digital #IndoLaVieEstBelle. pic.twitter.com/H96MtQHnRx — Indochine (@indochinetwitt) June 8, 2017