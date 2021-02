Indochine : ce qui vous attend pour le "Concert Très Très Privé" de RTL2

publié le 11/02/2021 à 18:00

Indochine vous manque et vous leur manquez. Mais, demain, vendredi 12 février à partir de 19h sur RTL2 et RTL2.fr, le groupe mythique de la scène française se produira pour un concert très très privé depuis l'Espace Niemeyer à Paris. Il s'agit du siège du Parti Communiste à Paris et dont l'architecture est à couper le souffle. Une salle avec un dôme qui donne un côté futuriste pour un concert qui l'est tout autant.

Au programme, un show d'1h30 mélangeant sons et lumières, comme Indochine sait le faire. Une immersion dans l'univers du groupe qui fête ses 40 ans de carrière. Un préambule qui ravira les fans avant la tournée tant attendue du Central Tour.

Ce "Concert très très privé" vous en mettra plein la vue et vous permettra de danser et de chanter sur les grands titres d'Indochine. "On était à 20% de notre possibilité, enfin je parle pour moi. Il manquait effectivement le public. On intègre qu'il y a des gens derrière leurs écrans, à la radio. On essaye de se motiver, mais on est contents", explique d'ailleurs Nicola Sirkis au micro de RTL2.